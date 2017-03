Incendie mortel à Bonson dans la Loire

L'alerte a été donné peu après 7h ce matin au hameau de la Pierre sur la commune de Bonson prés d'Andrézieux -Bouthéon. Le feu embrasé une maison d'un étage qui a été en grande partie détruite. Une femme de 75ans est morte dans l'incendie. Les causes de ce drame sont encore à déterminer.

C'est une épaisse fumée noire qui à tout de suite alerté les voisins de cette habitation du hameau de la Pierre peu après 7h ce mardi matin. Rapidement arrivés sur place, les pompiers ont mobilisé une vingtaine d'hommes qui ont déployé deux fourgons une échelle et deux lances à incendie. Malgré tous leurs efforts, les flammes ont entièrement détruit le toit et l'étage du bâtiment. A l'intérieur de la maison, les pompiers ont découvert le corps sans vie de la résidente, une femme de 75ans. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte pour rechercher les causes de l'incendie qui restent à déterminer.