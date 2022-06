Incendie mortel dans un HLM de Strasbourg : "Les animaux sont mieux traités que nous" dénonce une voisine

Quatre morts. Deux adultes et deux enfants de 7 et 8 ans d'une même famille. C'est donc le terrible bilan d'un incendie qui a pris ce lundi matin rue de Brantôme au Neuhof à Strasbourg.

L'incendie s'est déclaré vers 5h du matin au troisième étage d'un immeuble HLM. Une enquête confiée à la sûreté départementale pour rechercher les causes de l'incendie. La piste accidentelle serait pour l'instant privilégiée. Mais plusieurs habitants se plaignent en tout cas d'un mauvais entretien de l'immeuble.

Au pied de la barre HLM, très vite, l'émotion se mêle en effet de colère. Le bailleur social Ophéa est pris pour cibles par certains habitants du quartier qui dénoncent selon eux le mauvais entretien des immeubles selon eux.

"Aujourd'hui la situation est telle que quatre personnes innocentes ont perdu la vie. Est ce qu'on va se soucier de cette population abandonnée ? Les quartiers populaires en souffrance depuis de nombreuses années. Les poubelles, les rats, regardez tous ces problèmes, aujourd'hui quatre innocents ont perdu la vie, ils n'ont rien demandé ces gens-là" dénonce un habitant militant en plein Facebook live sur son téléphone.

Juste à côté Anissa passe des larmes à la rage. Cette habitante de l'immeuble connaissait bien le couple et les deux enfants morts dans l'incendie après avoir fui la guerre dans leur pays.

Rénovation prévue dans deux ans

"Je pleure, parce que ces gens ont fui la guerre, ils sont venus en France et ils sont morts. Moi je demande la justice, la justice" dit-elle. Et elle ajoute : "On vit comme des clochards, les animaux sont mieux traités que nous" assure la jeune femme, éducatrice à l'école, qui aidait les deux enfants syriens au quotidien.

Plusieurs familles dénoncent en tout cas les soucis d'entretien à répétition. Isolation, électricité, nettoyage... La barre HLM doit être rénovée entièrement d'ici deux ans. Mais elle est bien équipée de détecteurs de fumée en état de marche. Plusieurs habitants disent avoir entendu les sirènes.