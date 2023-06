Incendie mortel de Bressuire : les deux suspects mis en examen et placés en détention provisoire

Un homme de 43 et une femme de 38 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce jeudi 15 juin dans l'affaire de l'incendie mortel d'un immeuble à Bressuire le 8 juillet 2022. Cinq personnes avaient péri dans le drame dont une enfant de 5 ans et un adolescent de 17 ans. Les deux suspects avaient été placés en garde à vue ce mardi 13 juin , ainsi qu'un autre homme qui lui a été relâché. Le pôle criminel du tribunal de Poitiers est désormais chargé de l'affaire.

Une information judiciaire a été ouverte, "des chefs de destructions volontaires du bien d’autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes avec cette circonstance que les faits : ont entrainé la mort de cinq victimes, une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur deux victimes, une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur une victime", indique ce jeudi soir le procureur de la République de Poitiers.

La veille, le procureur de la République de Niort précisait que les deux suspects avaient reconnu en garde à vue "le caractère volontaire de l'incendie et son lien avec un conflit lié à une transaction de stupéfiants". Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.