Incendie mortel de Bressuire : deux suspects reconnaissent le caractère volontaire

L'incendie mortel du 8 juillet 2022 à Bressuire serait donc volontaire. Vers 5 heures du matin ce jour-là, les flammes avaient ravagé des appartements situés dans les combles d'un immeuble du boulevard Maréchal Joffre, faisant cinq victimes. Près d'un an après le drame, ce mardi 13 juin 2023, trois personnes ont été placées en garde à vue pour assassinat, tentative d'assassinat et dégradation par moyen dangereux.

Un conflit lié à une transaction de stupéfiants

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le procureur de la République de Niort Julien Wattebled précise que "deux des trois personnes placées en garde à vue ont admis le caractère volontaire de l'incendie et son lien avec un conflit lié à une transaction de stupéfiants". Il s'agit d'un homme de 43 ans et d'une femme de 38 ans. Ils seront présentés à un juge d'instruction du pôle criminel de Poitiers ce jeudi 15 juin. Julien Wattebled indique que "tous deux ont déjà été condamnés par le passé et encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Ils demeurent toutefois présumés innocents. La 3ème garde à vue, prise à l'encontre de l'homme de 46 ans, a été levée ce jour sans qu'aucune charge ne soit retenue contre l'intéressé à ce stade".

Les conclusions de l'expertise incendie rendue le 4 avril 2023 avaient permis "d'étayer l'hypothèse d'un incendie volontaire, les investigations se sont concentrées sur plusieurs personnes dont la présence à proximité des lieux avait été confirmée dès le début de l'enquête grâce à l'exploitation des images de vidéo-protection de la ville et qui avaient eu un comportement suspect d'après plusieurs témoins", avait expliqué le procureur de la République de Niort dans un précédent communiqué.

Cet incendie avait coûté la vie à une femme de 31 ans et sa fille de 5 ans, un adolescent de 17 ans et deux hommes âgés de 27 ans et 35 ans. Toutes les victimes étaient d'origine comorienne. Le drame avait provoqué une forte émotion à Bressuire.