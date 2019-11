Incendie mortel de Foslchviller : des appareils électriques en cause

Folschviller, France

Six jours après le terrible incendie qui a ravagé une maison d'habitation de Folschviller et causé la mort de deux enfants, le Procureur de la République de Sarreguemines a communiqué à France Bleu Lorraine les premières conclusions de l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de l'enquête.

Un réfrigérateur ou un four à pain en cause

Selon ses constatations, le feu est parti du sous-sol de la maison. Précisément d'un ou de plusieurs appareils électriques : un réfrigérateur ou un four à pain électrique posé dessus. Les flammes et les fumées se sont alors rapidement propagées au reste de l'habitation dans laquelle se trouvaient neuf personnes d'une même famille. Si certains parvenaient à sortir du brasier par leurs propres moyens ou avec l'aide de voisins, une petite fille de 4 ans et son frère de 15 ans n'ont pas survécu. Leur grand-mère âgée de 70 ans a également été grièvement brûlée et hospitalisée.

Ce drame avait suscité une grande vague d'émotion et de solidarité, particulièrement au sein de la communauté turque dont est issue la famille sinistrée et endeuillée.