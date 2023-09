Incendie mortel de Wintzenheim : "J'ai besoin de réponses", témoigne la mère de l'accompagnateur

"Un dysfonctionnement général", a déclaré ce vendredi 22 septembre, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé sur Franceinfo pour évoquer les premières conclusions de l'enquête administrative sur l'incendie du gite de Wintzenheim (Haut-Rhin), qui a fait onze morts début août . Parmi les victimes, dix handicapés et un accompagnateur nancéien, Thibaud Roth, 33 ans. Sa mère évoque des déclarations "très, très vagues, nous, on attend des réponses plus précises."

Des attentes sur le degré de responsabilité de chacun

Camille Julien-Roth veut des réponses sur "les responsabilités et sur le niveau de sécurité du gîte parce que ce n'est pas normal que onze personnes n'aient pas pu sortir. Qu'il y ait eu un feu, d'accord. Mais qu'on ne puisse pas en sortir, ce n'est pas normal." La mère de l'accompagnateur a écouté avec attention l'interview de la ministre, qui n'est pas allée dans les détails de l'affaire. "Elle n'a pas parlé des responsabilités de chacun, elle a parlé beaucoup de l'avenir, mettre en place plus de surveillance", poursuit au téléphone Camille Julien-Roth.

Aurore Bergé a en effet fait quelques annonces, comme l'envoi d'une instruction à "l'ensemble des entreprises et associations qui organisent des vacances adaptées pour leur indiquer qu'il est impensable qu'elles puissent les organiser dans des lieux qui ne respectent pas les normes minimales en termes de sécurité et d'incendie." La ministre ajoute qu'elle a obtenu le doublement des effectifs des personnes qui vérifient et délivrent les agréments. "On va passer à 110 personnes, donc plus d'une par département."

Des questions en suspens

"Combien il y a t-il de gîtes en France", s'interroge à haute voix Camille Julien-Roth, avant de poursuivre, alors une personne pour combien de gîtes... C'est cela la question. Et puis pas que pour les gîtes pour les vacances adaptées [...] cela doit s'élargir à beaucoup plus." Aurore Bergé a souligné l'importance de respecter les normes de sécurité, qui sont au cœur de l'enquête.

Le rapport complet de l'enquête de l'Igas, l'inspection générale des affaires sociales, sera rendu public la semaine prochaine a indiqué le secrétariat d'Etat au Handicap. En parallèle, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour homicides et blessures involontaires "aggravées par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement".

"Faire tout pour que sa mort ait du sens"

Camille Julien-Roth regrette de ne pas en savoir plus sur le fond de l'affaire mais salut la prise de parole de la ministre : "Je me sens un peu mieux dès que j'ai un peu des nouvelles, cela va avancer, j'ai besoin qu'on parle de mon fils, on ne peut pas mourir comme cela..." La mère de la victime attend beaucoup des deux enquêtes. "Je vais faire tout pour que sa mort ait du sens, et je suis dans l'attente, dans l'impatience", ajoute Camille Julien-Roth, qui évoque des "négligences, tant administrative qu'au niveau du gite, mais jamais ils n'ont voulu tuer des gens."

Contacté, Oxygènes Vacances Adaptées, en charge du séjour dans le Haut-Rhin, n'a pas répondu à nos sollicitations. En parallèle, l'association Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM 54), qui a perdu quatre de ses pensionnaires dans le drame, préfère ne pas s'exprimer pour le moment.