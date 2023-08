Incendie mortel en Alsace : ce que l'on sait sur le drame qui a fait onze morts à Wintzenheim

Onze personnes ont trouvé la mort ce mercredi matin dans l' incendie d'un gîte au lieu-dit La Forge à Wintzenheim près de Colmar (Haut-Rhin). Il y a également un blessé et un individu choqué. Les occupants des lieux, des adultes handicapés en vacances et leurs accompagnateurs, étaient membres d'associations de Nancy et Besançon. Une enquête est ouverte pour découvrir les causes du départ de feu et comprendre pourquoi le bilan est aussi lourd.

Un incendie au petit matin

Les pompiers ont été prévenus à 6h33 par la propriétaire du gîte. A leur arrivée, le bâtiment était totalement embrasé. Dix-sept personnes ont pu fuir les flammes, mais onze autres étaient prisonnières des décombres. Compte tenu du brasier, il a été impossible de les évacuer, a expliqué le lieutenant-colonel Hauwiller, chef des opérations.

Daniel Leroy, adjoint au maire, est arrivé à 7h : "Le bâtiment était entièrement consumé dans sa partie haute, la toiture était complètement effondrée". Selon lui, les occupants ont été "surpris en plein sommeil, tout le monde dormait".

Des victimes pour la plupart en situation de handicap

Le gîte accueillait 28 personnes issues de plusieurs associations qui prennent en charge des adultes souffrant de handicaps mentaux légers, originaires de Nancy, de la vallée de l'Orne en Moselle , et de Besançon. Le séjour était organisé par une agence spécialisée, Oxygène Vacances Adaptées, une agence à laquelle ces organismes font appel depuis longtemps, "sans aucun souci", indique le maire de Nancy, Mathieu Klein . "Toutes ces structures" sont "sérieuses et reconnues de tous les acteurs de l'Etat", ajoute l'élu.

Du côté de Besançon, l'association Idoine a eu beaucoup de chance : les treize Francs-comtois, dont neuf personnes en situation de handicap, sont rescapés, sains et saufs. L'association précise à France Bleu que seules des affaires ont été brûlées.

Il n'y a pas de blessé, seulement des personnes choquées qui ont été examinées par les secours. Les rescapés ont été emmenés dans une salle communale de Wintzenheim, dont les forces de l'ordre filtraient l'accès. Ils devront faire l'objet d'une écoute psychologique, d'autant plus importante qu'ils souffrent d'un handicap mental léger.

Une intervention difficile

Le bilan provisoire a été rapidement établi : faute d'avoir pu se sauver du bâtiment en flammes, les onze personnes manquant à l'appel étaient probablement condamnées. Mais les secours ont mis du temps à localiser les corps et à les sortir des décombres, à cause des gravats et de la fragilité de la structure. Les pompiers ont utilisé un drone et des chiens pour repérer les victimes. En milieu d'après-midi, six corps seulement avaient pu être sortis.

Les techniciens en investigation criminelle dans les décombres du gîte de Wintzenheim. © AFP - Sébastien Bozon

L'identification des victimes prendra du temps, 48 heures selon la vice-procureure de Colmar. "Ce mercredi soir, tous les corps vont être passés au scanner", a indiqué, Nathalie Kielwasser, "et nous allons ensuite faire de l'ADN" afin de "connaître la réelle identité des défunts".

Un feu qui "a couvé longtemps"

Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte par la vice-procureure de Colmar. On ne peut encore pas "déterminer l'origine du feu", prévient Nathalie Kielwasser, mais le feu aurait couvé avant de se déclarer : "Le bois a dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser".

La vice-procureure de la République explique aussi que "les gens qui étaient à l'étage de ce gîte ont eu des difficultés à sortir". Les rescapés étaient tous au rez-de-chaussée. Les victimes qui n'ont pas pu se sauver étaient toutes à l'étage, ainsi que dans une mezzanine qui s'est effondrée.

Le gîte était une maison à colombages de style alsacien, de 500 mètres carrés, rénovée il y a quelques années. Installé sur un terrain fermé avec plusieurs bâtiments, il "fonctionne depuis plusieurs années sans problème", signale Daniel Leroy, adjoint au maire. En revanche, il affirme que le gîte était "agréé pour accueillir 16 personnes", alors qu'il y avait 28 occupants au moment du drame.

La propriétaire du gîte, "extrêmement choquée", a été auditionnée ce mercredi après-midi. L'enquête va se poser la question d'éventuelles "responsabilités pénales", indique la vice-procureure, "auquel cas on basculerait en enquête pour homicide involontaire".

Le Codis 68 a déployé 76 sapeurs-pompiers, quatre fourgons incendie, quatre ambulances et un poste médical avancé. Quarante militaires de la gendarmerie sont également mobilisés.

L'émotion dans toute la France

La Première ministre s'est rendue sur place en milieu d'après-midi pour rencontrer les secours, les élus et les familles des victimes. Elisabeth Borne a exprimé sa "tristesse" et sa "solidarité" devant ce "drame épouvantable". Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait réagi à cette "tragédie". "Mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches" écrit le chef de l'Etat sur Twitter.

Ce sinistre est le plus meurtrier enregistré en France depuis l'incendie d'un bar à Rouen en 2016 où 14 personnes avaient perdu la vie.