Incendie mortel à Poitiers

Le sinistre s'est déclaré vers 1h du matin chemin du pré Roy sur les bords du Clain. La victime, une marginale de 63 ans, a été retrouvée morte par les pompiers.

Des secours alertés par la voisine de la victime, réveillée par le bruit des flammes et des explosions. "Peut etre des aérosols" selon elle mais cette femme trop choquée sans doute n'a pas voulu nous en dire plus et s'est réfugiée chez elle, dans sa caravane. Car dans ce chemin du pré Roy, il y a avant tout des petits jardins, de nombreux garages et quelques habitations vétustes, faites de bric et de broc.

Accident ou suicide.

C'est le cas de la maison ou l'incendie s'est produit vers 1h ce matin. Une seule pièce en dur adossée à une vieille caravane. C'est dans la partie construite que le feu a pris pour des raisons encore inconnues. A priori, le feu ne serait pas l’œuvre d'un tiers, plutôt un accident ou un suicide. Rien n'est exclu d'autant que la victime qui vivait très en marge était connue pour être dépressive.