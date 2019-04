Incendie ND de Paris : Matinale spéciale sur France Bleu Azur

Alpes-Maritimes, France

Les flammes à Paris, la douleur et le choc dans le monde entier et évidemment jusqu'à Nice et les Alpes-Maritimes. Tout le monde a vu les images apparaître en direct sur les téléphones ou dans les télévisions des bars et restaurants. Le drame est national, international, culturel, religieux. France Bleu Azur Matin vous propose de réagir ce matin en direct dans notre matinale spéciale.

Un seul numéro pour nous appeler : 04.93.82.03.04. Et vous passez à l'antenne pour nous raconter vos souvenirs de la Cathédrale ND de Paris. Racontez nous votre émotion aussi à l'image de celle de Stéphane Bern.

J’étais pas prêt pour les larmes de Stéphane Bern dans le JT de France 2 😭 #NotreDamepic.twitter.com/KKDR1whRTw — Florent Derue (@florentderue) April 15, 2019

Une histoire nationale

La Cathedrale a traversé le temps, Notre-Dame est restée debout durant les guerres et les révolutions , liée à de nombreux épisodes de l’Histoire de France. Église royale au Moyen Âge, le sacre de Napoléon 1er, le baptême du duc de Bordeaux , les funérailles d’Adolphe Thiers, de Sadi Carnot. On a chanté un Magnificat lors de la libération de Paris, en 1944. des cérémonies religieuses, la mort du général de Gaulle, de Pompidou et de Mitterrand.

C'est 13 à 14 millions de visiteurs par an, le monument le plus visité d’Europe.

En 2013, le 850e anniversaire de sa construction est célébré.

Les invités de France Bleu Azur Matin :

Ce mardi matin nous recevons ceux qui parlent de cette émotion après ce drame.

Invité 7h10 : Evêque de Nice, Monseigneur André Marceau

Invité 7h40 (par téléphone) : Père Dominique Adan, curé de la paroisse Saint-François de Salles

Invité 7h50 (vient en studio) : Capitaine Arnaud Malagoli, officier de sapeurs-pompiers des Alpes Maritimes dans la protection du patrimoine

Invité 8h23 (par téléphone) : Christian Estrosi, le maire de Nice

Invité 8h40 (par téléphone) : Curé de l'Ariane à Nice, Père Paul Samute

Et puis on vous entendra vous niçois, azuréens.