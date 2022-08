Incendie : nouveau départ de feu ce mercredi soir dans le sud Charente

Un nouvel incendie est en cours dans le Sud Charente. Il s'est déclaré à 16h dans le secteur de Bords de Baignes, là où un incendie avait déjà brulé 150 hectares en début de semaine. C'est une nouvelle fois le massif de la Double Saintongeaise qui est touché, cette zone à cheval sur trois départements : la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde où le risque d'incendie est maximal.

Trois avions : deux Canadairs et un Dash font des rotations et des largages dans l'espoir de stopper la progression de l'incendie © Radio France - Pierre Marsat

De gros moyens ont été aussitôt engagés dans l'espoir de stopper la progression des flammes. 110 pompiers ont été déployés, ainsi que 3 avions : deux Canadairs et un Dash qui font des largages. Le feu a déjà brulé 2 hectares de forêt. La préfecture appelle à la plus grande prudence et demande à la population de suivre les consignes des pompiers et des forces de l'ordre.