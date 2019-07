Incendie : plus de peur que de mal en Balagne

L'incendie qui s'est déclaré entre Calenzana et Calvi et qui a menacé un temps des habitations est désormais maîtrisé. De gros moyens terrestres et aériens ont toutefois été déployés. Au total, une quinzaine d'hectares a été parcouru par les flammes.

Corse, France

Plus de peur que de mal sur le front des incendies ce lundi en Balagne (Haute-Corse). L'incendie qui est parti ce midi, en bordure de la D151 entre Calvi et Calenzana est désormais sous contrôle. Le sinistre, qui serait dû à un débroussaillement selon les premières constatations a menacé un temps des habitations du lotissement Pietralba ainsi qu'un refuge pour animaux. D'importants moyens ont été mobilisés pour contenir le sinistre, 120 sapeurs pompiers au sol, appuyés par deux canadairs et deux trackers.

S'il n'y a pas eu de blessés, trois pompiers et un civil ont été incommodés par les fumées et ont dû être pris en charge et transportés vers le centre hospitalier de Calvi. Au total, une quinzaine d'hectares de maquis a été parcourue par les flammes.

À noter que la Balagne a également été le théâtre d'un second incendie. Il a démarré à 12h23 à Lozari sur la commune de Palasca. Situé en bordure de route territoriale, il a rapidement été maîtrisé et n'a parcouru que 2000 mètres carrés d’herbes sèches.

Enfin, 150 mètres carrés ont également été détruits à Linguizetta, en plaine orientale.