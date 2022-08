Incendie près de Calce : d'importants dégâts dans les vignes et les oliveraies

Il ne faut pas se fier aux apparences. Dans le paysage totalement calciné à la sortie de Calce, les parcelles de vignes semblent avoir été miraculeusement préservées des flammes. Pourtant, malgré le vert apparent du feuillage, les dégâts sont importants. "Avec la chaleur, certains raisins ont roussi. Il y aussi des vignes qui ont brûlé en bordure de parcelle. Et puis certaines sont rouges à cause des retardants largués par les pompiers", explique Gérard Gauby, le gérant du domaine Gauby.

Les vignes durement touchées

Les raisins au cœur des parcelles, d'apparence plus protégés, ont pris un arôme de fumé. "Il faudrait une pluie dans les 15 prochains jours. Elle peut aider, au moins pour les arômes, afin de nettoyer le raisin. Cela pourrait sauver les grappes les plus tardives, pour les autres c'est trop tard." Gérard Gauby estime déjà les pertes entre 10 et 15 % de sa production, alors que les vendanges viennent tout juste de débuter.

À quelques kilomètres, au domaine de Matassa, là aussi les pertes sont importantes. Trois parcelles ont été touchées par les flammes. "On a perdu à peu près l'équivalent de 3.000 bouteilles. Elles sont à 13 euros. Je vous laisse faire le calcul. Pour nous, c'est énorme", rappelle Nathalie Lubbe, associées du domaine. "Je pense qu'il faut plus de pare-feu. Je ne sais pas si c'est le département ou un autre organisme qui s'occupe de ça, mais il ne faut plus que nos vignes soient les pare-feu."

Une partie de la récolte est perdue alors que les vendanges viennent de débuter © Radio France - Théo Caubel

Un rôle primordial de coupe-feu joué par les vignes

Du côté des pompiers, on reconnait que les terres cultivées ont joué un rôle important dans la lutte contre les flammes ce week-end. "Par exemple, nous sommes actuellement sur une lisière du feu. On peut constater qu'en face de nous, il y a une vigne qui est cultivée, labourée, donc il n'y a pas d'herbe et de végétation qui prend feu, constate le commandant Denis Pagès. On ne va pas dire que c'est du pain béni, mais c'est une zone pyro-résistante. Les actions de lutte des pompiers peuvent s'appuyer dessus." C'est d'ailleurs ce qui a été fait ce week-end. Le commandant Denis Pagès rappelle l'importance de ces zones, dans un contexte où les terres cultivées tendent à se réduire.