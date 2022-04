Incendie près de Grenoble : 9 lignes électriques en feu, des communes privées de courant dans la nuit

Un nouvel acte criminel ? Plusieurs lignes à haute tension ont été incendiées cette nuit dans le Grésivaudan (Isère). Conséquences : des communes et des entreprises ont été privées de courant et les dégâts sont importants.

Est-ce encore un acte de groupuscules anarchistes ? Des lignes haute tension ont été incendiées ce mardi 5 avril au niveau de Villard-Bonnot, au-dessus du pont qui relie la ville à Crolles. pas moins de 9 lignes hautes tensions ont été victimes d'un incendie. Parmi elles une ligne de 225.000 volts. Plusieurs milliers de clients et des dizaines d'entreprises ont été impactés.

Les pompiers ont été alertés peu après minuit et demi pour cet incendie. Huit lignes 20.000 volts et une ligne 225.000 volts ont été incendiées, les gaines et câbles sont encoure en feu ce matin, mais l'incendie est maîtrisé. Le courant a été coupé dans les villes de Crolles et Bernin et sur la zone industrielle qui rassemble notamment St micro et Soitec, entre autres..

Un acte malveillant ?

Enedis a rétabli le courant vers 4h ce matin pour la plupart des clients mais des centaines de personnes et des entreprises sont toujours privées d'électricité. Les pompiers ont mobilisé 23 personnes et 6 engins.

Cela survient moins de 48h après l'incendie volontaire qui a touché l'entreprise ST Micro à Crolles, où des symboles anarchistes ont été découverts.