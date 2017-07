Quatre feux de récolte enregistrés ce mardi en Indre-et-Loire

Quatre feux de récolte ont été enregistrés ce mardi en Indre-et-Loire. Le plus important, à Nouans-les-Fontaines près de Montrésor, a mobilisé une quarantaine de pompiers. 30 hectares de blé sont partis en fumée.

Le premier feu est survenu vers 14h10 à Nouans-les-Fontaines, près de Montresor au sud-est du département, où une quarantaine de pompiers ont été mobilisés, des pompiers venus aussi du Loir-et-Cher, tout proche, et de l'Indre. Dans cet incendie provoqué par le passage d'une moissonneuse-batteuse, 30 hectares de blé sur pied sont partis en fumée. Les pompiers ont pu sauver une dizaine d'hectares, et ont empêché la propagation des flammes vers une forêt. Le feu a été maîtrisé en moins de 2 heures.

Un autre incendie à Athée-sur-Cher a mobilisé 25 pompiers

Un peu plus tard, peu avant 15 heures, un autre incendie a mobilisé 25 pompiers à Athée-sur-Cher près de Bléré. Cette fois, il s'agit d'un feu de chaume et d'un feu de récolte. Les pompiers sont rapidement intervenus en raison d'habitations toutes proches. Un abri de jardin est parti en fumée et 1 hectare et demi de champ a brûlé. Trois départs de feu distincts ont été enregistrés sur ce feu, ce qui pourrait laisser penser à un incendie volontaire.

Enfin deux autres incendies ont également eu lieu en fin de journée. Le premier à Thilouze. Cinq hectares de récolte sur une parcelle de 12 hectares sont partis en fumée. Une vingtaine de pompiers a été mobilisée comme pour l'autre incendie survenu un peu avant 18h à Orbigny, et qui a été provoqué par une moissonneuse-batteuse. Deux hectares et demi ont été détruit.