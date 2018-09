La circulation des trains est interrompue, ce samedi, entre Perpignan et Cerbère après l'incendie d'un camion survenu dans la nuit sous un pont SNCF situé sur la commune d'Elne. La structure du pont est en cours d'expertise.

Elne, France

Une expertise a démarré, ce matin, sur la structure du pont SNCF situé juste avant la gare d'Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agit de vérifier si la structure du pont a été touchée après un incendie survenu tôt ce samedi matin.

C'est un poids-lourd transportant des denrées alimentaires qui est venu s'encastrer sous le pont. Le véhicule s'est embrasé mais le chauffeur n'a pas été blessé. Il a réussi à s'extraire avant l'arrivée des secours. Une quinzaine de pompiers a été mobilisée.

Une quarantaine d'agents SNCF travaille sur le pont avec des experts.

La circulation des trains corails et TER est coupée jusqu'à nouvel ordre entre Perpignan et Cerbère. Plusieurs routes départementales (D612 et D40 sur la commune d'Elne) sont également fermées à la circulation jusqu'à lundi soir. Seuls les riverains sont autorisés à accéder à ces routes.