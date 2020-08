Incendie près de Vaison-la-Romaine : 130 hectares de forêt parcourus et plus de 330 personnes évacuées

L'incendie qui s'est déclenché samedi après-midi à Faucon (Vaucluse) est fixé mais 550 pompiers restent mobilisés ce dimanche matin pour éviter toute reprise. Cette nuit, plus de 330 personnes ont été évacuées par précaution.

550 pompiers de Vaucluse et de 5 départements voisins sont restés mobilisés toute la nuit pour lutter contre les flammes à Faucon.

Près de 550 pompiers du Vaucluse et de cinq départements voisins dont la Drôme sont restés mobilisés toute la nuit à Faucon, où un violent feu de forêt a pris vers 15 heures, samedi 15 août. Ce dimanche matin, il sont encore sur place, l'incendie est fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus, mais les flammes risquent encore de se propager dans certaines zones difficiles d'accès.

Des touristes hébergés en urgence dans la salle polyvalente de Vaison-la-Romaine

Bilan jusqu'ici, 130 hectares de forêt parcourus, 80 hectares de végétation calcinés et plus de 330 personnes évacuées par précaution. Parmi elles, les touristes de deux campings situés à Entrechaux et Faucon. Ils ont été hébergés en urgence dans la salle polyvalente de Vaison-la-Romaine.

Les habitants proches de l'incendie ont également été relogés cette nuit. Ce dimanche matin, ils peuvent progressivement rentrer chez eux.

Plusieurs pompiers légèrement blessés

Sept soldats du feu légèrement blessés et incommodés par les fortes fumées ont été transportés à l'hôpital.

Pour le moment, les pompiers sur le pont ne nécessitent pas l'intervention des avions bombardiers d'eau engagés la veille, "tout va se passer au sol", précisent-ils. Les soldats du feu craignent l'arrivée d'un vent du sud dans l'après-midi.

La salle polyvalente de Vaison-la-Romaine où les touristes des campings ont été accueillis. © Radio France - Jean-Michel Leray