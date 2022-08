Incendie près du lac de Vouglans dans le Jura : déjà 70 hectares parcourus

Un feu de végétation est en cours à Vescles et Cernon, sur les hauteurs du lac de Vouglans (Jura) ce mercredi. Le feu s'est déclaré mardi soir vers 23h30, aux abords de la RD60, et il a progressé ces dernières heures. A 11h mercredi midi, 40 hectares ont été brûlés et 70 hectares parcourus par cet incendie, le feu n'est pas maîtrisé.

Des pompiers attendus en renfort

Cet incendie mobilise une centaine de pompiers : 74 pompiers du Jura sont sur place, épaulés par un groupe d'intervention feux de forêts de l'Ain venu en renfort. Trois autres groupes d'intervention des départements du Doubs, de Saône et Loire et de Côte d'Or sont attendus en renfort avec des moyens spécialisés.

Une épaisse fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde, y compris depuis le lac de Vouglans et dans la vallée de l'Ain.

Aucune évacuation n'est envisagée et aucune habitation n'est menacée par ce feu, selon la Préfecture du Jura, qui recommande d'éviter le secteur "afin de faciliter l'intervention des sapeurs pompiers engagés", dans un communiqué. L'incendie s'est déclaré dans un secteur rural, à fort dénivelé, ce qui complique les opérations pour les soldats du feu.

Déjà un incendie important en 2018

Ce feu est l'incendie le plus important depuis le début de l'été en Franche-Comté. En juillet 2018, un incendie avait détruit 110 hectares de forêt et végétation près du lac de Vouglans, sur la commune de Maisod.