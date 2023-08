Incendie quartier Saint-Ladre à Amiens : deux pompiers hors-service "nous ont sauvé" confie la famille

Gérald Dantin, sa femme et leurs enfants doivent la vie à l'intervention de deux pompiers hors service.

En poussant la porte de la maison de la rue Utrillo, on découvre les murs noircis, la suie qui recouvre tous les objets. Une forte odeur de brûlé se dégage, une télévision, fondue par la chaleur, témoigne de la violence du sinistre. Après l'incendie qui a frappé cette habitation, mardi au petit matin, la famille a tout perdu : leur maison, les souvenirs de leurs proches disparus, plusieurs animaux de compagnie (deux chats, des lapins). Les sept occupants qui se trouvaient à l'intérieur s'en sortent eux miraculeusement, grâce à l'intervention de deux pompiers, qui venaient de terminer leur garde.

La famille est aujourd'hui hébergée chez des proches. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Ils ont frappé à la porte. Au début je me suis demandé ce qu'il se passait, Ils criaient "vite vite sortez", car tout était en train de bruler à l'arrière", raconte le père de famille, Gérald Dantin, présent avec sa compagne et cinq de leurs enfants. "S'ils n'avaient pas géré comme cela, je pense qu'on serait morts. Ils nous ont sauvé, ils ont sauvé mes enfants." L'homme, qui peine parfois à retenir ses larmes, salue l'intervention des deux soldats du feu. "J'ai tout perdu mais je leur dois ma vie et celle de mes enfants. Je tiens à remercier les deux pompiers, j'espère les rencontrer pour leur dire merci, car sans eux, nous serions morts."

Incendie volontaire ?

La famille est persuadée qu'il s'agit d'un incendie volontaire. "Manifestement, ceux qui ont mis le feu savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. On n'est pas simplement dans un incendie volontaire, dans la destruction d'une maison, on est dans l'intention homicide, dans l'intention de meurtre à l'égard d'une famille", souligne leur avocat Maître Jérôme Crépin, qui rappelle l'horaire du départ de feu, au petit matin, alors que toute la famille dormait.

Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé mardi matin, selon nos informations. La veille de l'incendie, une dispute avait éclaté entre lui et la famille, rapportent plusieurs témoins. Les suites judiciaires ne sont pas encore connues, les services du procureur de la République d'Amiens n'ont pas répondu aux sollicitations de France Bleu Picardie. L'enquête se poursuit.

Le feu a pris dans la véranda, avant de faire de gros dégats dans la maison. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une cagnotte en ligne a été ouverte pour venir en aide financièrement la famille, qui est aujourd'hui hébergée chez des proches.