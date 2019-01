Incendie rue Bayard à Toulouse : "C'était atroce" raconte la propriétaire de la moitié des appartements

Toulouse, France

"Je suis bouleversée", témoigne Aliette Sicre auprès de France Bleu Occitanie. Elle est la propriétaire de la moitié des 79 appartements dans un immeuble, rue Bayard à Toulouse, dévasté par un incendie le jeudi 10 janvier. Une vingtaine de personnes ont été blessées et sur les 72 habitants évacués, une cinquantaine attendent toujours un relogement.

Ce jour-là, elle a été réveillée par un appel à 5h du matin : "Je suis partie avec ma fille. Toute la rue et le boulevard depuis Jean-Jaurès étaient bloqués par les pompiers et la police. C'était atroce."

Sa famille détient cet hôtel transformé en appartements depuis trois générations. Elle assure connaître tous ses locataires, mais ne pas avoir pu leur téléphoner depuis : "Je ne suis pas informatisée, j'avais tout dans des carnets dans mon bureau rue Bayard. Je ne pouvais pas les joindre", explique cette personne âgée.

La Sogem, le syndicat de co-propriété, a pu retrouver ses carnets. "Je vais les récupérer et à ce moment-là, j'aurai les coordonnées des HLM et d'une agence qui va pouvoir reloger les gens", affirme Aliette Sicre. "Je n'attends que d'avoir mon carnet où j'ai tous les numéros de mes locataires pour les appeler et les informer." Après une rencontre avec les sinistrés en attente de relogement lundi soir, la mairie s'est engagée à trouver des solutions d'hébergement et de relogement.

"Le problème, c'est le quartier"

Aliette Sicre se défend des accusations d'insalubrité. "La Sogem avait fait beaucoup de réparations", assure-t-elle. Certains l'ont accusée d'être une "marchande de sommeil", ce qu'elle réfute : "J'ai fait beaucoup de social pour les gens en précarité. Je ne veux pas me faire passer une sainte, mais il y a eu des choses ignobles qui ont été dites. J'en suis tombée malade."

Certains habitants ont pourtant affirmé que l'hygiène laissait à désirer dans l'immeuble. La mairie de Toulouse a également reçu un signalement pour la saleté et la présence de cafards, même si le bâtiment n'a pas été classé comme insalubre ou en péril.

Mais le problème, "c'est ce quartier" résume-t-elle. "Il y avait des gens de la rue qui rentraient la nuit, mais je ne peux pas dire que ce sont les squatteurs qui ont mis le feu. Je ne sais pas, certains ont dit que le feu a démarré du 4ème, d'autres de l'escalier en bois de secours."

L'enquête, elle, ne fait que commencer. La police scientifique, les pompiers et les services techniques de la mairie ont pénétré ce mercredi pour la première fois dans l'immeuble. Ils vont y faire leurs premières constatations pour déterminer les causes de l'incendie.