Incendie rue Ferrère à Bordeaux : "on a tout perdu" racontent les sinistrés

Bordeaux, France

Ce lundi matin, plusieurs riverains regagnent leurs appartements, rue Ferrère. Lors de l'impressionnant incendie samedi 25 mai à Bordeaux, leur logement a été épargné par les flammes. "On habite au 18, notre appartement n'a pas été impacté. On est soulagés !" raconte Sophie, 28 ans, en rentrant dans son immeuble avec son fils après deux nuits passées à l'hôtel ou hébergés par des proches. "On a eu très peur, c'était stressant" souffle Vanessa, qui elle aussi peut rentrer chez elle.

Mais tous n'ont pas eu cette chance. En tout, six immeubles ont été détruits.Il y a soixante-dix sinistrés. Parmi eux, Stéphane Martinet. Il venait d'ouvrir, il y a trois mois, son entreprise, rue Ferrère : "Autre ambiance" un espace pour accueillir des réunions professionnelles. Ce projet, c'était toute sa vie, il travaillait dessus depuis plus de deux ans et avait investi 200 000 euros de travaux. Depuis l'incendie, il vient tous les jours contempler le désastre.

Les pompiers étaient toujours mobilisés ce lundi matin rue Ferrère à Bordeaux. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Contacter les assurances et le psychothérapeute"

"Tout s'est effondré, il n'y a plus rien, c'est juste un trou, raconte-t-il. Samedi j'étais sur place, en quelques heures des années et des mois de travail partent en fumée. Il a fallu contacter les assurances et voir un psychothérapeute, car c'est un choc. On veut comprendre ce qu'il s'est passé grâce à l'enquête mais il n'y a plus rien à faire, donc il faut imaginer autre chose, une nouvelle page."

"C'est un trou, il n'y a plus rien" Stéphane Martinet, dont l'entreprise a brûlé. Copier

Francis, 65 ans, a aussi a perdu son lieu de travail. Sa salle de sport, le CCPA, a été ravagée par les flammes. "J'ai assisté à l'incendie, mais on n'a rien pu faire. Je travaillais ici depuis 38 ans, j'ai commencé ma carrière ici et j'espérais la finir là, mais c'est la fin d'une belle aventure. C'est le néant, les travaux vont durer au moins un an" soupire-t-il. Il employait quatre personnes et avait 2000 clients.

Devant les immeubles calcinés, Edouard, 43 ans, porte un gros dossier sous le bras. Il est propriétaire de cinq appartements du 14, rue Ferrère :"Tout est détruit, il n'y a plus de plancher, de fenêtres ni de toiture. On attend la venue des experts et on se rapproche des assurances."

L'incendie n'a fait aucune victime ni blessé, mais les dégâts matériels sont très importants : 2 000 mètres carrés au sol ont été détruits. Un arrêté de mise en sécurité du site a été pris en attendant qu'un expert donne, dans les prochains jours, son avis sur l'état de fragilité du bâtiment. La piste privilégiée par les enquêteurs pour l'instant est celle de l'accident. Des travaux dans des appartements en rénovation pourraient être à l'origine de l'incendie.