Incendie à Saint-Brieuc : quatre personnes sautent par la fenêtre pour échapper aux flammes

Le feu a pris vers 1h15 dans la cage d'escaliers d'un petit immeuble de la rue du Port à Saint-Brieuc. Six personnes ont été blessées légèrement et quatre ont dû sauter du premier étage pour échapper aux flammes. Les autres blessés ont été récupérés sur le toit avec l'échelle aérienne.

Les sapeurs pompiers ont déployé les gros moyens pour sauver les jeunes locataires du petit immeuble

Le feu s'est déclenché, pour une raison encore inconnue, dans la cage d'escaliers et s'est ensuite propagé à un appartement. Les locataires sont âgés de 20 à 26 ans. Quatre d'entre eux ont sauté par une des fenêtres pour échapper aux flammes et un des jeunes a été évacué par le toit. Les pompiers ont pu le récupérer avec leur échelle aérienne. Un sixième locataire a pu sortir du bâtiment par ses propres moyens.

Les six locataires ont été légèrement intoxiquées par les fumées et ont été placés en observation à l'hôpital de Saint-Brieuc. Plus de 40 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention et sont restés sur place jusque 6 heures 30 ce matin.