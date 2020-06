Incendie sur l'Ile de Nantes dans un bâtiment du conseil départemental

La fumée était visible plusieurs kilomètres à la ronde. Le feu a pris peu avant 18h dans un immeuble de bureaux de l'Ile de Nantes, au 26 boulevard Victor Hugo. Le bâtiment qui abrite la direction de la solidarité du conseil départemental de Loire-Atlantique a été évacué à 17h45.

On pensait que c'était encore un exercice incendie, puis on a senti l'odeur. On a dévalé les escaliers et on est allé au point de rassemblement.