Saint-Gilles-Croix-de-Vie, France

L'incendie s'est déclaré à 7 heures ce mardi matin, dans un bateau de six mètres qui était stationné en cale sèche, sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur le littoral vendéen. Les pompiers sont intervenus sur le sinistre, mais l'embarcation, de type Fifty 24, a été fortement endommagée.

Les gendarmes de Saint-Gilles Croix de Vie ont rapidement interpellé à proximité un jeune de 20 ans, "bien connu de leurs servies" et plusieurs fois condamnés pour vols. Placé en garde à vue, l'individu reconnaît avoir passé une partie de la nuit de lundi à mardi dans le bateau : "il voulait se mettre à l'abri du froid, à partir de 1h du matin", a-t-il expliqué aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Il se serait alors préparé à manger, et aurait allumé une cigarette. Et c'est un mégot mal éteint qui aurait ensuite mis le feu au petit bateau. L'homme explique aux gendarmes avoir tenté d'éteindre les flammes, mais n'y parvenant pas, il aurait pris la fuite. Les enquêteurs vérifient s'il ne s'agit pas plutôt d'un incendie volontaire.