INCENDIE. Un chien sauvé des flammes à Puiseaux

Une cinquantaine de voitures parties en fumée à Puiseaux. Dans la nuit de samedi à dimanche 1 et 2 juillet 2023, un important incendie au nord de Pithiviers. Plus de 50 pompiers mobilisés, 27 engins de secours dont six lances à incendie chez probablement un collectionneur de voitures. C'est en tout cas un lieu où sont stockés plusieurs véhicules. Au total, 10 000 m² de bâtiment et surface au sol sont partis en fumée dans la nuit.

ⓘ Publicité

Un chien prit en charge par la ville

Un chien a été sauvé des flammes. Il a été pris en charge par les services de la ville. Le feu a été maîtrisé par les pompiers vers 4 heures du matin. Les secours sont toujours sur place. La circulation sur la départementale 26 est légèrement perturbée.