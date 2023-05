Incendie : un octogénaire retrouvé mort dans son jardin à Saint-Germain-l'Herm, dans le Puy-de-Dôme

Une maison de la commune de Saint-Germain-l'Herm a été entièrement détruite par les flammes ce mardi matin. Les pompiers ont été appelés pour un incendie vers 6h30. À leur arrivée, ils ont découvert le premier étage et la toiture totalement embrasés avec un risque de propagation à d'autres habitations. En recherche de l'occupant, ils ont découvert dans le jardin le corps sans vie d'un homme de 79 ans.

Si l'incendie est désormais circonscrit, les enquêteurs des brigades de gendarmerie d'Ambert, de Saint-Germain-l'Herm et avec l'appui de la brigade de recherche de Thiers doivent maintenant déterminer les circonstances du décès du probable occupant des lieux et des causes de l'incendie.