Un entrepôt de 200m² détruit par un incendie au sud de Poitiers

Les sapeurs-pompiers de la Vienne sont intervenus dans l'après-midi ce mardi pour intervenir sur un feu rue des Bleuets à St Benoit au sud de Poitiers. Les 200 m2 de l'entrepôt industriel ont été ravagés par les flammes qui ont attaqué aussi des containers. 18 pompiers ont été mobilisés.

Sur place Bernard Peterlongo, le maire de Saint-Benoit a été marquée par "l'odeur" qu'il juge "terrible". "C'est un gros nuage de fumée noire et donc la route de Ligugé est fermée, le quartier est bouclé, et les habitants des hameaux proches sont inquiets avec la forêt qui n'est pas loin" raconte-t-il. "Ce bâtiment de stockage, de containers de déchets médicaux est un ancien bâtiment des déménageurs bretons, il est en train de s'effondrer et les pompiers ne peuvent plus entrer dedans, le feu est violent" poursuit-il. "L'employée qui avait fini son travail s'est aperçue en partant qu'il y avait un feu et elle a donné l'alerte. Il y avait quelques véhicules aussi et on vient d'entendre quelques explosions probablement les pneus des camions qui étaient garés là et un incendie important comme ça un jour de sécheresse ça inquiète forcément" conclut l'élu.