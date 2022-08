Incendie volontaire à Perpignan : le suspect retrouvé et mis en examen

Cet homme d'une trentaine d'années était recherché depuis le 24 juillet. Il est désormais incarcéré et mis en examen pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" ainsi que "violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail". Cinq jours après avoir mis le feu à l'appartement de ses beaux-parents, le suspect s'est finalement rendu aux forces de l'ordre vendredi après-midi. Les policiers ont quasiment reconstitué le déroulé du drame, qui a causé la mort du beau-père, un homme de 50 ans.

Dans la soirée du 23 juillet, le trentenaire connait une première altercation avec sa belle-famille. Il quitte les lieux, un appartement quartier Saint-Jacques à Perpignan, mais revient plus tard dans la nuit, armé. Il empoigne alors un bidon d'essence qui se trouve sur place et met le feu à l'appartement. Les beaux-parents sont extraits du brasier mais gravement brulés ; jusqu'à 80% du corps pour la femme de 70 ans, le beau père, lui, succombera à ses blessures quatre jours plus tard.

L'affaire a marqué le quartier Saint-Jacques mais aussi la mairie de Perpignan puisque la victime, âgée de 50 ans, était un employé municipal. Le maire Louis Aliot appelait la semaine dernière à rester "mobilisés contre la violence que certains veulent installer".