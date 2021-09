Incendie volontaire au lycée professionnel André Boulloche de saint-Nazaire : les élèves sous le choc

"C'est quoi ici ? c'est un lycée, c'est un endroit où on apprend! C'est grave, c'est triste". No, 18 ans, en terminale plomberie est en colère. Comme la plupart de ses camarades hier, il a repris les cours car les salles et les ateliers pédagogiques n'ont pas été touchés par les flammes, mais passer devant les cendres et les gravats, ça laisse des traces : beaucoup d'élèves se disent sous le choc. Le proviseur aussi : "Notre slogan, dit Rédouane Morchid, c'est la bienveillance. Notre établissement accompagne tous les élèves sans distinction, on ne comprend pas".

Un proviseur prudent malgré tout, il préfère comme le rectorat attendre les résultats de l'enquête pour condamner. Mais pour la police, pas de doute, il s'agit bien d'un incendie volontaire. Le feu a pris dans une poubelle du lycée placée juste devant l'entrée.

De ce préau, il ne reste pas grand chose : le bardage en bois est carbonisé, le béton est à nu, des barrières ont été placées tout autour en attendant le passage des assureurs, mais le proviseur le sait déjà, les dégâts vont se chiffrer en dizaines de milliers d'euros.