Incendie volontaire au parc du Bois Jo à Saint-Herblain

Un incendie est en cours mardi soir au parc du Bois Jo de Saint-Herblain. Les sapeurs-pompiers de Loire Atlantique luttent contre deux départs de feux dans cet espace boisé de 12 hectares. Les fumées étaient visibles en soirée depuis le périphérique nantais. Le feu est circonscrit, sans qu'on ne connaisse encore la surface brûlée. Une certitude, l'incendie est d'origine criminelle. La police s'est rendue sur les lieux et des patrouilles ont été organisées aux abords du bois pour éviter les récidives.

De gros moyens ont été envoyés sur place : 45 pompiers aidés de dix engins, dont cinq utilisés pour les feux de forêts. L'endroit difficile d'accès a rendu l'intervention périlleuse, notamment en raison d'une ligne RTE de 63.000 Volts.

Une famille évacuée quelques heures

Un premier départ de feu a été signalé en fin d'après-midi au nord du bois, près du chemin du Printemps, à quelques centaines de mètres de plusieurs maisons et de jardins partagés. Une famille a dû être évacuée quelques heures, le temps pour les pompiers de sécuriser son logement. Un deuxième incendie s'est déclaré plus au sud, au niveau de l'entrée du bois rue de Marseille, près de l'école de la Bernardière dans le quartier de Bellevue.

"De l'écœurement et de l'indignation"

"C'est de l'écœurement et de l'indignation!, martèle le maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé. Ce n'est pas normal que des gens s'amusent à détruire des espaces verts préservés et mettent éventuellement en danger les jardins familiaux qui ne sont pas très loin, des logements, des personnes... Vous savez il y a l'association des "Amis du Bois Jo" qui passe beaucoup de temps à entretenir les lieux et on a des abrutis qui font des actes imbéciles et irresponsables!"