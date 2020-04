Incendie volontaire de la mairie de Villefontaine : les réactions

Après l'incendie volontaire d'une partie du bâtiment de l'hôtel de ville de Villefontaine, la nuit dernière, les réactions politiques sont multiples et unanimes pour condamner l'acte dont l'origine criminelle ne fait aucun doute.

Le maire Patrick Nicole-Williams dénonce "une acte lâche et imbécile et les forces de l’ordre sauront trouver son auteur" avant de remercier les Sapeurs Pompiers de l’Isere "pour la rapidité de leur intervention et leur professionnalisme qui ont évité le pire."

Pour le chef de file de l'opposition de gauche au conseil municipal Frédéric Hugon, "S’attaquer à un Hôtel de Ville, c’est attaquer le service public et ses agents, c’est attaquer la démocratie et ses acteurs (représentants ou électeurs), c’est attaquer la Liberté, la fraternité, l’égalité et la laïcité, c’est attaquer le République !" écrit-il avant d'ouvrir une brèche politique. " Comme toujours il faudra se poser la question des politiques choisies par les uns, subies par d’autres (...) Il faudra analyser les choix sécuritaires, budgétaires et leurs portées réelles en termes de résultats."

Autre voix de la gauche à Villefontaine, Jean-Noël Salmon, candidat qualifié pour le second tour des municipales, "S'attaquer à la Maison commune des villards, c'est s'attaquer à tous les villards !"

Le maire de Bourgoin-Jallieu, commune voisine, et vice président de la CAPI se dit "stupéfait et consterné".

La députée LREM du secteur, Marjolaine Meynier-Millefert condamne cet incendie sur sa page Facebook : "Outre la violence de l’acte en lui-même, sur un lieu de vie qui compte pour les habitants et pour tous ceux qui aiment cette ville, au delà des dégâts matériels, c’est aussi un acte symbolique odieux, incompréhensible, à l’heure où toutes les équipes municipales de France sont à pied d’œuvre, véritable première ligne des solidarités locales en cette période de crise sanitaire inédite... les mots me manquent pour exprimer mon indignation".

Sa collègue de la circonscription voisine Cendra Motin (LREM) dénonce elle-aussi un acte irresponsable et dangereux". Le sénateur (DVG) à Guillaume Gontard évoque "un terrible symbole (que) de s’en prendre à la maison commune. Un acte intolérable."

Condamnation et soutien au maire et aux habitants, également de la part du président du conseil départemental de l'Isère Jean-Pierre Barbier :