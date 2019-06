Incendiée par des jeunes, la Boîte à Vélos reste au service de la jeunesse à Chenôve

Chenôve, France

Co-pilotée par la MJC et l'association EVAD, et appuyée par la commune, la Boîte à Vélos s’était installée depuis à peine un mois dans un préfabriqué à côté du gymnase Gambetta. Cet atelier permettait aux jeunes du quartier du Mail de venir réparer leur vélo pour 2 euros de cotisation annuelle. Mais il a été victime des casseurs, et réduit en cendres, au cours du week-end de violences qui a secoué le quartier.

Un équipement au service des jeunes du quartier

Premières victimes de cet acte commis par des jeunes : d’autres jeunes. Ils étaient une soixantaine à s’être inscrits pour venir bricoler à moindres frais leur bicyclette. Emmanuel Putigny, le coordinateur du projet, est retourné sur les lieux pour récupérer du matériel encore utilisable. Il raconte la détresse des utilisateurs de l’atelier : « mais c’était pour nous, ça, ils n’avaient pas le droit de brûler ça, nous ont dit plusieurs d’entre eux, avec une espèce de rage ». Sur le mail, un jeune cycliste regrette cet incendie criminel : " à la Boîte à Vélos, j'avais changé les pneus. Là, le frein ne marche pas. Je devais le réparer, mais je ne peux plus parce que ça a brûlé".

De très jeunes casseurs

Mardi, le préfet Bernard Schmeltz avait dénoncé la présence parmi les auteurs de ces faits, de très jeunes garçons, d'une dizaine d'années. Fatima Achab est médiatrice à la MJC de Chenôve. Si le phénomène en soi est inquiétant, elle estime qu'il reste pour autant marginal : « bien sûr, ça nous inquiète, cette minorité-là, _il y a aujourd’hui dans toutes les villes des enfants qui ne sont pas accompagnés_, ou mal accompagnés. Ils ne représentent pas toute la population de Chenôve ». Quel que soit le message que ces gamins veulent faire passer, Fatima Achab leur conseille de s’exprimer, mais par d’autres moyens :« il y a plein d’oreilles attentives, et des âmes bienveillantes dans cette ville ».

Même sans local, la Boîte à Vélos va fonctionner

Quant à la Boîte à Vélos, privée de local, elle va fonctionner malgré tout, dès la semaine prochaine, annonce Emmanuel Putigny. Sous forme itinérante dans les quartiers, avec un vélo et une remorque pleine de matériel. Et puis aussi le samedi après-midi, dans les locaux du café de l’association Pirouette Cacahuète, en face de la bibliothèque, dans ce quartier du Mail.

Et comme le dit Nicole, une habituée de la MJC de Chenôve : « vu les événements, on sent que ça devient de plus en plus grave, mais il faut aller au-delà de ça, il faut essayer de se dire que tout le monde n’est pas comme ça, et continuer malgré tout à vivre ensemble. »