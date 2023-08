Incendies : 14 nouveaux véhicules de lutte contre les feux de forêt dans l'Indre et le Cher

Si l'Indre et le Cher ont été épargnés par les incendies cet été, la menace reste très importante. Les températures extrêmes, la canicule et la sécheresse sont des facteurs qui aggravent les risques. Voilà pourquoi les deux départements berrichons vont recevoir des subventions pour davantage équiper les pompiers contre les feux, dans le cadre d'un plan d'aide national.

Dans le département de l'Indre, c'est une enveloppe de plus de 600.000 euros qui est débloquée par l'État, permettant l'achat de six véhicules de lutte contre les feux de forêt. Dans le Cher, ce sont huit véhicules qui vont pouvoir rejoindre les casernes des pompiers grâce à une subvention de plus d'un million d'euros.