Incendies : 80 sapeurs-pompiers de l'Hérault envoyés en renfort dans l'Aude

Le SDIS de l'Hérault (Service départemental incendie et secours) envoie des renforts dans l'Aude, ce mardi 17 août 2021. Plusieurs feux ont pris dans ce département, notamment dans les secteurs de Bizanet et de Durban-Corbières. Et les moyens de la sécurité civile de Nîmes, qui intervient normalement sur cette zone, sont mobilisés dans le Var. Hier, un terrible feu a pris dans le massif des Maures. Il n'est pas encore fixé et a parcouru, pour l'heure, 5.000 hectares.

Le département de l'Aude a donc fait appel aux pompiers de l'Hérault. 80 pompiers sont partis pour lutter au sol contre les flammes. En plus, le SDIS 34 a dépêché deux avions bombardiers d'eau.

Deux avions bombardiers d'eau et 80 sapeurs-pompiers de l'Hérault sont envoyés dans l'Aude - SDIS 34

Chez nous, dans l'Hérault, le risque incendie est encore élevé aujourd'hui, à cause des fortes chaleurs et de la tramontane. Samedi dernier, les pompiers ont lancé un appel à la vigilance. Plus de 250 d'entre eux restent mobilisés, en cas de départ de feu. Cette alerte incendie doit être levée ce soir.