Incendies à Campénéac : les habitants mobilisés pour ravitailler les pompiers

Plus de 400 pompiers sont mobilisés sur l'incendie en forêt de Brocéliande dans le Morbihan, à Campénéac. Des soldats du feu, qui peuvent compter sur la solidarité des habitants, venus les ravitailler toute la journée et soirée.

La solidarité s'organise entre les habitants suite au feu à Campénéac, dans le Morbihan. La salle polyvalente a été réquisitionnée pour installer un dortoir et stocker les dons alimentaires. Finalement, vendredi soir, les 150 personnes évacuées ont pu être logées chez des amis, de la famille et même par des habitants de la commune, pour un tiers d'entre eux. Alors, la priorité pour les habitants cette nuit, c'était de prendre soin des pompiers. "On a fait plus de 500 sandwich, rien que ce soir", souffle Marion, une des habitantes de Campénéac. Des sandwich, distribués aux 400 pompiers mobilisés sur l'incendie.

Au total, sur la journée, 1.000 sandwich ont été préparés par les habitants © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des habitantes rangent au frais tous les sandwich qui viennent d'être faits © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mais ce n'est pas tout. Des boissons, fruits et légumes ont été apportés par des habitants, toujours pour les pompiers mobilisés. "On a même un maraicher qui est venu les bras chargés de tomates et courgettes", sourit Maud, une habitante de Campénéac.

Des supermarchés de Ploërmel ont livré des fruits et des brioches pour les pompiers © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des packs d'eau ont été apportés par des habitants et des supermarchés de Ploërmel © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des supermarchés, eux aussi solidaires

Toute la journée et toute la nuit, plusieurs supermarchés de Ploërmel ont assuré des livraisons de produits alimentaires, mais surtout de boissons. Aux alentours de 22h30 par exemple, un camion arrive, chargé de boissons sucrées. "C'était une demande des pompiers", souffle Marion, "ils ont besoin de petites bouteilles d'eau aromatisées, plus facile à transporter ou ranger."

Les habitants déchargent le camion de boissons, apportées par un supermarché de Ploërmel © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Au total, plus d'une centaine d'habitants de Campénéac et des environs, se sont relayés ce vendredi pour ravitailler les pompiers.