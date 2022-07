Incendies à La Teste : "On a eu cinq minutes pour charger nos affaires", cinq campings évacués

Les incendies ravagent les forêts de Landiras et de la Teste-de-Buch en Gironde depuis ce mardi soir. 1400 hectares sont déjà partis en fumée et près de 6000 personnes ont été évacués de cinq campings et deux aires de camping-cars de La Teste.

Près de 6000 personnes ont été évacuées de cinq campings et deux aires de camping-cars de La Teste dans la nuit de mardi à mercredi. La commune du bassin d'Arcachon est touchée par de violents feux de forêt depuis ce mardi soir. À 9 heures ce mercredi, 1400 hectares étaient déjà partis en fumée. Le maire de La Teste, un campeur évacué et le patron du camping "Les flots bleus" témoignent sur France Bleu Gironde.

600 campeurs des "Flots bleus" évacués

Au camping "Les flots bleus", où les films de la série Camping ont été tournés, 600 vacanciers ont été évacués vers 3h du matin. Le directeur Franck Couderc explique comment ses équipes ont procédé : "On a tapé à toutes les portes, réveillé les gens dans le calme, tout le monde est reparti en voiture par la route jusqu'au parc des expositions de La Teste". Cette évacuation a été organisée surtout par "précaution car le feu semble évoluer vers Biscarosse mais les fumées se rapprochent. Le plus délicat c'était l'évacuation et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Cela fait douze saisons que je fais et c'est la première fois que ça m'arrive mais ça s'est bien passé" poursuit le patron.

Je ne sais pas quand les touristes pourront revenir dans le camping

Les campeurs ont notamment été évacués vers le parking du parc des expositions de la Teste et vers Biscarosse (Landes). "Je ne sais pas quand les touristes pourront revenir dans le camping" explique Franck Couderc. Ils ne pourront pas retourner aux Flots Bleus dès ce mercredi soir selon le commandant Laurent Dellac du service départemental d'incendie et de secours de Gironde qui expliquait sur France Bleu Gironde que le feu était "toujours en évolution". Ces violents incendies touchent particulièrement le maire de La Teste : "On est en train de vivre une catastrophe, je suis très affecté, très touché. C'est du jamais vu. J'ai survolé le massif en feu en hélicoptère hier, c'est impressionnant".

"Réveil tonitruant"

Parmi ces campeurs, William a été réveillé tôt ce mercredi matin : "Réveil tonitruant" assure-t-il sur l'antenne de France Bleu Gironde "on avait cinq minutes pour charger nos affaires et prendre la direction de La Teste et nous mettre en sécurité sur le parking des expositions".

Ce vacancier a l'habitude de ces gros incendies, il est originaire du Var : "Je pense qu'ils vont faire de gros largages de retardant et d'eau. C'est normal de nous faire évacuer pour que le pompiers puissent faire leur superbe travail et puis ensuite qu'on puisse reprendre l'apéro car on va déjà être en retard ce matin" sourit William qui prend son mal en patience.