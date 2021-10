Incendies à répétition à Villaudric : le pyromane condamné à de la prison ferme

D'importants moyens avaient été mobilisés pour élucider tous ces incendies l'an dernier au nord de Toulouse. Du 14 juillet au 14 septembre 2020, un homme de 37 ans a provoqué 24 incendies à Villaudric, Fronton ou encore Villemur-sur-Tarn. Après deux mois d'enquête, mobilisant plus de 200 gendarmes, ce père de famille salarié et habitant de Villaudric, avait été interpellé et mis en examen. Le tribunal l'a condamné ce mercredi à six ans de prison ferme et à un suivi socio-judiciaire de trois ans.

Un cube allume-feu pour détonateur

Au total, 40 hectares de végétation sont partis en fumée à cause de cet homme. Le procureur de la République de Toulouse avait parlé, à l'époque, d'un "comportement d'une extrême dangerosité". "Il utilisait un mode opératoire bien précis : un cube-feu de barbecue allumé, planté sur une vis et déposé dans la végétation, une mise à feu très rapide.", expliquait Dominique Alzéari.

Il avait reconnu partiellement les faits

Avant ce nouveau jugement, le pyromane possédait déjà 17 mentions dans son casier judiciaire pour vols, violences routières, stupéfiants, faits de dégradation. Il a reconnu une partie des incendies, les attribuant aux effets de certains traitements médicamenteux.