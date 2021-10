Incendies agricoles : un éleveur raconte l'horreur

Dimanche 17 octobre, le hangar agricole de Ludovic Hérault, éleveur à Terzay, Plaine-et-Vallée, dans les Deux-Sèvres, a été incendié. Une semaine plus tard, il témoigne de cet d'après-midi cauchemardesque et des difficultés qui en découlent.

Il est 18h00, ce dimanche 17 octobre, à Terzay, Plaine-et-Vallée, dans les Deux-Sèvres, lorsque le hangar agricole qui donne sur la route est incendié. Ludovic Hérault, éleveur d'un cheptel de 120 bovins, est prévenu par ses parents qui habitent sur place et le temps qu'il arrive il est déjà trop tard. "En à peine 45 minutes tout a brulé", raconte l'agriculteur.

Un hiver sous tension

Avec l'aide des pompiers, il parvient à sauver de justesse le bâtiment juste à côté dans lequel une dizaine de bêtes étaient présentes. Le coin du toit est même noirci par les cendres. Mais tout ce qui était dans le hangar incendié a brulé, soit 600 tonnes de paille et de foin qui constituaient la très grande majorité des réserves pour nourrir les bêtes pendant l'hiver. "Les vaches ne peuvent pas manger que de l'herbe, il va falloir que je trouve autre chose", s'inquiète Ludovic Hérault.

De nombreux collègues agriculteurs lui ont depuis proposé de lui donner des bottes de foin et de paille. Une solidarité paysanne qui l'émeut et le rassure un peu même s'il peine à se projeter. Tout arrive en plus à un moment décisif pour l'éleveur. "Je suis en _pleine période de vêlage_, je dois surveiller mes bêtes", explique-t-il. Dans ces conditions difficile d'organiser toute la logistique pour transporter les bottes. D'autant plus que depuis l'incendie, il doit aussi s'occuper de toute la paperasse pour les assurances.

"Pourquoi nous ? C'est gratuit"

Au delà de toutes les difficultés techniques, il y a aussi le choc émotionnel. "_Ce bâtiment a toujours été là, depuis que ma soeur, mon frère et moi sommes nés. Il a été construit par mon père et mon grand-père...C'est une page de l'_histoire de la famille qui se tourne, comme ça". La vision du bâtiment calciné dont seul la carcasse déformée subsiste est donc difficile à supporter et pourtant Ludovic Hérault ne peut y échapper. C'est sous ses yeux, sur son lieu de travail au quotidien.

Face à ce rappel constant, impossible de penser à autre chose et c'est surtout l'incompréhension qui domine. "_On a pas d'ennemi_, on s'entend bien avec tout le monde, on s'entraide dans le milieu...on ne comprend pas. Pourquoi nous ? C'est gratuit."

Depuis l'incendie, il ne peut s'empêcher de surveiller la route à chaque voiture qui passe et avoue craindre une nouvelle attaque. Un sentiment que ses collègues agriculteurs partagent. "Tout le monde a peur et est sous tension, vivement que l'enquête aboutisse", conclut-il.