Incendies : "On ne peut pas tout changer d'un coup de baguette magique" (Alexandre Jouassard, Sécurité civile)

Pas assez de moyens face aux incendies ? Le porte-parole de la Sécurité civile, Alexandre Jouassard, a répondu sur France Bleu Gard Lozère : "Il faut aussi dézoomer un petit peu, et regarder ce qui se passe chez nos nos voisins européens. On a l'une des flottes les plus conséquentes en Europe".

Un épais panache de fumée noire est de retour dans les Bouches-du-Rhône, aux portes du Gard. Le feu a repris, ce lundi après-midi, entre Tarascon et Graveson. Il a fallu notamment évacuer, dans l'urgence, une crèche, une colonie de vacances et un centre aéré, à Barbentane où 500 pompiers étaient mobilisés, dans la soirée. Mais aussi trois hélicoptères bombardiers d'eau et un canadair. Et Jean-Christophe Daudet, le maire de Barbentane, est en colère : "clairement c'est le manque de moyens. Les pompiers 13 étaient présents, mais n'ont pas été suffisamment relayés et renforcés par les moyens aériens. Aujourd'hui, je pense qu'en France on a les mêmes moyens aériens qu'il y a 20 ou 30 ans (..) A l'Etat de prendre ses responsabilités, sinon la France va brûler dans tous les sens du terme".

"C'est important de dire qu'on n'a pas rien fait depuis cinq ans." Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile, sur France Bleu Gard Lozère

Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile, a choisi France Bleu Gard Lozère ce mardi matin pour faire le point sur la situation : "À travers les mots du maire, il y a évidemment un constat que nous faisons tous. À savoir un été exceptionnel, historique, avec des feux sur l'ensemble du territoire national. Ce constat avait quand même été anticipé sur des analyses météorologiques et des rapports du GIEC. Nous avions déjà commencé à faire bouger les lignes, avec des pélicandromes (NDLR : base de ravitaillement en produit retardant ou en eau des avions bombardiers d’eau pour la lutte contre les feux de forêts) qui ont été déplacés. Avec l'augmentation de notre flotte aérienne sur la partie des Dash. Donc c'est important de dire qu'on n'a pas rien fait depuis cinq ans. Bien au contraire. Pour autant, là l'effort est à faire encore en supplément puisque nous avons des risques qui se sont ajoutés. C'est pour ce faire que nous avons fait appel au mécanisme européen de Protection Civile, à cette assistance. Il y a des réflexions en cours pour développer encore une base européenne de sécurité civile, pour pouvoir aider les flottes aériennes nationales. Et je crois qu'il faut aussi dézoomer un petit peu, et regarder ce qu'il se passe chez nos voisins européens. On a l'une des flottes les plus conséquentes, si ce n'est la plus conséquente en Europe. Et les autres pays sont aussi en difficulté. Donc, il y a évidemment un travail de réflexion et d'amélioration de nos moyens à faire dans le temps, mais on ne peut pas tout changer d'un coup de baguette magique."

On a combien d'avions à disposition aujourd'hui?

Alors aujourd'hui, vous avez sur les douze Canadair, vous devez avoir dix Canadair ce matin et potentiellement vous en aurez onze dans l'après-midi, puisque ce sont des maintenances qui sont réalisées sur nos avions durant la nuit en lien avec les alertes sonores et les éventuelles petites pannes qui ont été détectées hier. Il faut savoir que nos avions sont soumis à de gros impacts. Lorsque vous réalisez plusieurs centaines de largages, on a plus de 5.000 largages par exemple sur la Gironde. Lorsque vous réalisez autant de largages par jour, ça va solliciter les moyens. Et c'est la même chose d'ailleurs pour nos moyens terrestres. On a aussi un suivi dans les ateliers des services départementaux d'incendie et de secours. C'est bien normal. Mais sur notre flotte aérienne, on est entre dix et onze Canadair sur douze qui sont opérationnels

Les Canadairs, ils sont tous au front ?

C'est exactement que je viens de vous dire, c'est à dire que sur douze Canadair, on peut en avoir un ou deux qui sont en maintenance. Le bilan de ce matin à 8 h 34 est évidemment différent de celui qui sera à 10 h 15 ou à 12 h, parce que justement la maintenance se fait tous les jours, 24h sur 24. Et on a des avions qui redeviennent opérationnels durant la journée. Donc oui, nous avons notre flotte, majoritairement la plus grande partie de notre flotte qui est opérationnelle dès ce matin.

Et vous parliez des Dash aussi, eux aussi sont mobilisés et sollicités

Oui tout à fait. Ces Dash donc on en a six aujourd'hui. On en aura sept à la fin du mois de juillet puisque le septième est arrivé au tout début du mois. Il a encore des tests opérationnels à faire. C'est normal, c'est imposé par la Direction générale de l'aviation civile. C'est un chiffre qui est en augmentation permanente puisque nous n'en avions que deux en 2019. Donc il faut voir cette augmentation de la flotte et nos avions du type Dash nous permettent aussi d'aller -puisque là on parle du Sud-Est à juste titre sur votre antenne - mais ils permettent aussi d'aller en Bretagne quand il y a 1.300 hectares de brûlés, comme hier soir.

Ce qui fait polémique aussi, Alexandre Jouassard, ce sont les délais d'intervention. Certaines voix plaident pour que les Canadair, les Dash ne soient pas tous concentrés sur la base de Nîmes-Garons, mais partout sur le territoire. Pourquoi est-ce que d'après vous, ça ne peut pas marcher?

Alors on s'est offert une possibilité avec nos pélicandromes de pouvoir déplacer des moyens et qu'ils puissent récupérer du retardant et se recharger et repartir en intervention. Ça, c'est une première élément. Le deuxième élément, à savoir avoir des bases comme celle de Nîmes un peu partout sur le territoire, ça représente quand même une réflexion à avoir dans la durée. Voir si c'est indispensable. Deux, ça représente un coût parce que l'atelier de maintenance et les équipes ont leur base mère à Nîmes, ce qui signifie bien des choses. Au-delà de l'aspect logistique. Et il y a aussi d'autres d'autres aspects à prendre en considération, notamment les outils de formation, les outils de suivi de navigation. Il faut savoir que quand les pilotes volent, chaque retour d'intervention, chaque retour à la base, ils sont débriefés sur leur pilotage et sur le fonctionnement du vol à fonctionner et les améliorations potentielles. Donc vous voyez, ce n'est pas juste une base avec des hangars, c'est aussi toute une vie qui tourne autour de cette base de Sécurité civile. Et donc reproduire une base comme celle de Nîmes dans plusieurs endroits en France n'est pas forcément la solution.