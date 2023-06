Jeune tué à Nanterre : une mairie incendiée à Mantes-la-Jolie, des incidents dans plusieurs villes

Des scènes d'émeutes, de tirs de mortiers d'artifices et d'incendies ont rythmé la nuit de mardi à mercredi dans le département des Hauts-de-Seine, mais aussi de manière plus sporadique dans d'autres départements d'Île-de-France. Des incidents qui ont éclaté après la mort du jeune Nahel, tué par un tir de policier à Nanterre mardi matin.

ⓘ Publicité

Une mairie de Mantes-la-Jolie incendiée

Ce mardi matin, le maire de Mantes-la-Jolie (Yvelines), Raphaël Cognet, a dénoncé l'incendie de la mairie du quartier du Val Fourré sur Twitter. "Une violence inouïe et inédite s'est abattue", a déploré le maire, "cette mairie annexe était un outil au service de la population. Ceux qui sont encore une fois pénalisés sont les habitants du Val Fourré". Raphaël Cognet promet de "travailler avec tous les acteurs pour que la mairie [...] ouvre le plus rapidement possible". Il reconnaît néanmoins un "drame épouvantable", en référence à la mort du jeune conducteur.

L'incendie a commencé à 1 heure du matin et a été éteint à 2 heures et demi. La mairie est désormais "totalement détruite", selon Raphaël Coignet. Dans ce même quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, dès 23 heures, il y a eu plusieurs départs de feu, des barricades érigées et les forces de l'ordre prises à partie. Le calme est revenu vers 4 heures du matin.

Des incendies et tirs de mortiers d'artifice à Nanterre

Le maire de Nanterre, ville où a été tué le jeune conducteur, a déploré des dégradations "parfois irrémédiables" de bâtiments publics et privés, "parmi lesquels des écoles", a écrit Patrick Jarry dans un communiqué. Des feux ont aussi illuminés les rues de la cité Pablo Picasso, et des fusées d'artifice ont été tirées à proximité de la préfecture.

Un incendie s'est déclaré dans une école de musique, sur lequel les pompiers sont rapidement intervenus. Des feux ont également été allumés le long des rails du RER A, entre Nanterre et Rueil-Malmaison, plusieurs voitures ont été incendiées, ainsi que des poubelles, et des abribus ont été détruits. Des manifestants ont dressé quelques barricades.

D'autres incidents en Île-de-France

Dans les Yvelines, en plus de l'incendie d'une mairie annexe à Mantes-la-Jolie, des feux de poubelles ont été recensés à Limay, où trois personnes ont été interpellées, Mais aussi aux Mureaux et à Trappes, où les forces de l'ordre ont été prises à parties par un groupe d'une dizaine d'individus.

Sept véhicules et des containers de poubelles ont été incendiés à Athis-Mons, dans l'Essonne. À Ulis, un commissariat a été dégradé et deux voitures de police ont brûlé. Des poubelles et véhicules en feu ont aussi été éteints à Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Massy, Evry, Etampes, Epinay-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge.

Une personne a été interpellée à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, suspectée d'avoir dégradée une voiture de police municipale. Des barricades ont été installées dans la nuit, et des tirs de mortiers ont été tirées. Des feux de poubelles ont eu lieu également à Cergy, à Deuil-la-Barre, Sarcelles, Saint-Gratien, Eragny.

Des forces de l'ordre ont été blessées

Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, "les derniers incidents se sont terminés à 3 heures et demi du matin". Durant la nuit, les 350 agents des forces de l'ordre mobilisés dans les Hauts-de-Seine (sur les 1 200 déployés) "ont fait face à des petits groupes mobiles très réactifs", toujours selon le préfet, qui fait état de 24 interpellations dans la nuit et une quarantaine de véhicules brûlés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 24 policiers avaient été blessés.

Ce mercredi soir, 2 000 policiers et gendarmes devraient être déployés à Paris et sa petite couronne.