Incendies au Canada : deux pompiers de Dordogne partent en renfort pour sauver les forêts du Québec

Deux pompiers du SDIS 24 s'envoleront demain jeudi pour le Canada, pour prêter main forte à leurs collègues québécois qui luttent actuellement contre d'importants incendies. On compterait actuellement plus de 400 incendies dans tout le pays. Les deux pompiers appartiennent aux centres de secours de Sarlat et de Périgueux. Ils sont tous deux formés à la lutte contre les feux de forêts.

Les deux pompiers périgourdins partent cette nuit pour Marseille, d'où ils décolleront demain midi pour le Canada. Ils font partie de la centaine de pompiers français qui partent Outre-Atlantique. Ils devraient rester trois semaines sur place. Il s'agit d'une mission d'appui de la Sécurité Civile.

Les incendies ravagent le Canada depuis plusieurs semaines. Près de quatre millions d'hectares ont déjà été décimés par les flammes, plus de 11 000 personnes ont été évacuées.