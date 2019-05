Incendies au sud du Mans : 38 personnes confinées dans une maison de retraite

Les pompiers sont intervenus sur trois départs de feu distincts ce mardi 14 mai 2019 au sud du Mans. A Parigné l'Evêque, l'incendie a parcouru plus de six hectares près de la maison de retraite Les Térébinthes où 38 personnes ont dû être confinées le temps de l'intervention.

Parigné-l'Évêque, France

Les pompiers sarthois sont mobilisés ce mardi 14 mai 2019 au sud du Mans, sur une zone entre Parigné-l’Évêque, Brette les Pins et Le Grand Lucé, où trois départs de feu ont été signalés autour de 15 heures. Les flammes ont parcouru six hectares et demi près de la maison de retraite Les Térébinthes de Parigné, où 38 personnes, dont 25 résidents, ont été confinés. Des routes ont été coupées dans le secteur, notamment la départementale 32 entre Le Grand Lucé et St Mars d'Outillé.

A 18H30, le feu est jugé "juridiquement éteint" par les pompiers. La maison de retraite peut reprendre une activité normale.