Incendies au sud du Mans : des applaudissements pour les pompiers

A Mulsanne et Ruaudin, au sud du Mans (Sarthe), les riverains du violent incendie qui a détruit plus de 330 hectares de végétation en 48 heures ont pu regagner leur domicile. Les communes saluent l'action des pompiers, dont le travail a permis de protéger les habitations.

Scène d'émotion mercredi soir à Mulsanne (Sarthe) : une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour se rassembler et applaudir les pompiers qui interviennent depuis le lundi 18 juillet contre le plus grand feu de forêt qu'ait jamais connu la Sarthe. Grâce à eux, les habitations ont été épargnées. La commune de Ruaudin partage également sur sa page Facebook un vibrant hommage aux soldats du feu.

Gratitude et reconnaissance

"Un immense merci. Malgré la fatigue, ils sont toujours au front", écrit une habitante dans les commentaires du post Facebook partageant la photo prise par le maire de Mulsanne lors du rassemblement. De nombreux Sarthois partagent cette publication pour saluer le travail des pompiers, ainsi que celui des élus.

A Ruaudin, la mairie adresse "un grand Bravo à tous les soldats du feu, pour leur courage, leur combativité et leur dévouement, qui ont œuvré pour protéger les biens et les citoyens malgré des conditions climatiques difficiles". La collectivité remercie aussi les gendarmes et les services de l'état.

Grâce à l'action des pompiers, et malgré la violence de l'incendie, les habitations ont été épargnées, en dehors d'une longère à Teloché. Un appel aux dons pour les propriétaires est lancé par les filles du couple, comme le relatent nos confrères de Sweet FM.

Les pompiers restent mobilisés ce jeudi sur les lieux de l'incendie, et leur travail n'est pas terminé. Ils continuent de noyer la zone pour éviter toute reprise. La remontée des températures attendue pour cette fin de semaine incite à la plus grande vigilance.