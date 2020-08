Incendies, chutes d'arbres : les orages ont provoqué des dégâts dans plusieurs départements

Ce samedi, puis dans la nuit, des orages et des vents violents se sont abattus sur plusieurs départements, notamment l'Isère, l'Ardèche et le Vaucluse. Un jeune homme est mort après la chute d'un arbre et la foudre a provoqué le départ de plusieurs incendies.