Incendies criminels à Corte et Ajaccio : deux hommes mis en examen

Kévin Ornec et Mourad Amar ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce dimanche 9 juillet. Ils avaient été interpellés deux jours plus tôt par les gendarmes à l'aéroport d'Ajaccio dans le cadre de l'enquête sur les incendies, dans la nuit du 4 au 5 décembre dernier, de deux restaurants du cortenais, dont un est cogéré par le fils de Gilles Simeoni, et de la concession automobile Mercedes du conseiller municipal d'opposition Jean-André Miniconi. Tous deux nient les faits, précisent leurs avocats, qui ne souhaitent pas s'exprimer davantage.

Sept mois après l'ouverture des enquêtes, initialement distinctes, les deux hommes ont été mis en examen pour "destruction par moyen dangereux en bande organisée". Un troisième homme est sorti libre de garde à vue , sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.

Les deux enquêtes avaient finalement été jointes après consultations de caméras de vidéosurveillance, faisant apparaître une même voiture blanche aux abords des établissements ciblés à Corte, puis à Sarrola-Carcopino.

Sans souhaiter faire davantage de commentaire, Me Charlotte Cesari, avocate de Mourad Amar, dénonce "une garde à vue expéditive, autant que la mise en examen" avec la présentation tardive d'un "dossier ultra volumineux". Elle fera appel du placement en détention provisoire dès ce mardi 11 juillet. Me Jean-François Vesperini, avocat de Kévin Ornec, a quant à lui fait appel dès ce lundi.

Des victimes proches du président de l'exécutif de Corse

Ce sont d'abord les restaurants Le Bama et Le 24, à Corte, qui ont été incendiés peu avant trois heures du matin dans la nuit du 4 au 5 décembre. Le premier établissement est cogéré par le fils de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse. Puis, vers 4h30, les pompiers de Corse-du-Sud sont intervenus sur l'incendie à la concession Mercedes de Baleone, qui appartient au conseiller municipal d'opposition Jean-André Miniconi.

Deux autres concessions de l'entrepreneur avaient déjà été visées en 2019, alors que ce dernier était candidat aux municipales d'Ajaccio sur la liste Aiacciu pà tutti, soutenue par Gilles Simeoni. Cette fois, ce sont 7 véhicules qui ont été calcinés, pour un préjudice estimé à 450.000 euros.

Une série d'incendies criminels condamnés, notamment, par le collectif Maffia no, a vita iè , qui a dénoncé "l'acharnement " contre Jean-André Miniconi, estimant qu'il "ne peut être que le fait de bandes mafieuses qui sévissent depuis trop longtemps en toute impunité".

Quelques semaines plus tard, à l'occasion de la présentation de ses vœux pour 2023 , le président de l'exécutif de Corse parlait, pour la première fois depuis son élection, de menaces : "Malgré les difficultés, les obstacles, quelquefois les menaces [je suis] confiant, serein et déterminé"