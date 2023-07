Incendies criminels à Corte et Ajaccio : trois personnes placées en garde à vue

Trois personnes sont actuellement en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la série d'incendies criminels ayant visé deux restaurants à Corte et une concession automobile à Ajaccio dans la nuit du 4 et 5 décembre 2022. Une information révélée par Corse-Matin et confirmée par France Bleu RCFM auprès du procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.

D'après le parquet, les trois personnes ont été interpellées dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juillet par la section de recherches de la gendarmerie de Corse, sous l'autorité d'un juge d'instruction d'Ajaccio.

Pour rappel, des incendies ont visé deux restaurants cortenais : Le Bama et Le 24. Le directeur général du restaurant "Le Bama" est le fils de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse.

Dans la même nuit, sept véhicules d'une concession Mercedes ont également été détruits par les flammes. La structure appartient à Jean-André Miniconi, conseiller municipal d'opposition à la mairie d'Ajaccio. Sa concession avait déjà été attaquée à deux reprises en 2019.