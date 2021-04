Incendies d'antenne-relais : un homme de 62 ans condamné à 3 ans de prison avec sursis au tribunal de Vienne

Cet homme de 62 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Vienne (Isère) ce vendredi en comparution immédiate. La justice lui reproche plusieurs faits d'incendies et de dégradations sur des sites d'antenne-relais. Quatre lieux ciblés en tout, en Isère et dans la Drôme.

Estimation : 103.000 euros de dégâts

Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020 à Pact, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020 à Hauterives dans la Drôme, destruction d'une antenne en construction entre les 2 et 9 novembre 2020 à Assieu, incendie d'une antenne le 13 novembre 2020 à la Chapelle-de-Surieu. Face à lui, huit parties civiles : des opérateurs de téléphonie, TDF, le département, et aussi la SNCF (une voie et de la signalisation ont été endommagées à Pact). L'ensemble des dégâts, d'après la procureur Audrey Quey, s'élève à 103.000 euros.

La solitude, le confinement, le gouvernement...

Pour expliquer certains des faits qu'il assume il raconte avoir été "à bout" en raison du confinement. La solitude lui pesait, une sorte de pétage de plombs, "une soupape qui a disjoncté" dans ses termes. Cet habitant de la Chapelle-de-Surieu aux confins de l'Isère, de la Drôme et de la Loire, développe aussi quelques arguments et thèses qu'on pourrait qualifier de complotistes, dans ses explications. "Les vraies informations ne sont pas données, le gouvernement nous ment". Pas vraiment assez pour convaincre le tribunal. Il concède aussi s'être rendu à des réunions du "conseil national de transition", un mouvement surfant sur la vague de mécontentement de la période gilets jaunes. Mais lui explique qu'il n'a jamais porté le gilet jaune.

Recherches sur son ordinateur

La procureur détaille son mode opératoire : des recherches géographiques sur son ordinateur, qui le relient à chacun des quatre sites touchés. Une manie d'éteindre son portable un peu plus longtemps aux moments des faits qui lui sont reprochés, bref des faisceaux d'indices très concordants.

Trois ans avec sursis

Il reconnait d'ailleurs trois des faits qui lui sont reprochés, mais pas le dernier, sur sa commune, la Chapelle-de-Surieu. Le tribunal après en avoir délibéré, le condamne à trois ans de prison avec sursis. Dans ses réquisitions, la procureur demandait un an ferme avec aménagement de peine, plus deux avec sursis. Deux des parties civiles ont rendez-vous en novembre pour trancher sur une partie des intérêts civils.