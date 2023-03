Incendies dans la Double : un homme jugé pour sept feux l'été dernier en Dordogne

L'incendiaire condamné en septembre dernier pour un départ de feu dans un champ de maïs sera jugé à nouveau le 10 mai prochain pour sept feux l'été dernier. Il est soupçonné d'être à l'origine d'incendies entre août et septembre dernier qui ont ravagé des parcelles de broussailles de 100 à 700 m² et trois conteneurs poubelles sur les communes de Montpon-Ménesterol, Ménesplet et Saint-Barthélémy de Bellegarde.

L'homme n'en reconnaît que trois

"Il ne s'agit pas donc pas des plus gros feux de l'été" précise la procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, qui indique que l'enquête continue avec les enquêteurs de la cellule spéciale pour retrouver le ou les autres incendiaires avant le retour de l'été. L'an dernier, ces violents incendies dans le massif de la Double ont ravagé plusieurs centaines d'hectares . Ils ont provoqué un véritable traumatisme dans le secteur.

Sur les sept feux, l'homme d'une quarantaine d'années n'en reconnait que trois face aux enquêteurs de la cellule spéciale, mais il avoue qu'il était présent dans le secteur à chaque fois. Des témoins affirment l'avoir vu, lui ou sa voiture, dans le secteur des sept incendies.

Filmé en train de mettre le feu

Cet homme a déjà été condamné pour avoir mis le feu dans un champ. Deux jeunes femmes l'avaient surpris en septembre dernier en train d'allumer un feu dans un champ de maïs un samedi soir. Avec l'aide d'un autre automobiliste, ils l'avaient empêché de s'enfuir le temps aux gendarmes d'arriver sur place. Toute la scène avait été filmée.

En septembre dernier, cet homme d'une quarantaine d'années, ancien pompier volontaire, avait été jugé en comparution immédiate et condamné à deux ans de prison avec sursis. Il avait reconnu spontanément être à l'origine d'autres feux. Une enquête préliminaire avait été ouverte le concernant pour ces autres incendies.