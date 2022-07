Incendies dans la Drôme : les pompiers viennent de recevoir un hélicoptère bombardier d'eau

C'est un indice de cette saison estivale particulière que nous vivons. Les sapeurs-pompiers ont reçu ce mardi 19 juillet un hélicoptère bombardier d'eau qui devait officiellement entrer en fonction ce mercredi. Mais face à la virulence et la complexité de l'incendie de Venterol, dans le Sud de la Drôme, ils ont obtenu l'accord de l'utiliser plus tôt que prévu et s'est envolé dès ce mardi pour aider les équipes sur place.

Éteindre le feu le plus vite possible

Chaque année, les pompiers peuvent compter sur cet appui aérien. Un contrat avec la société drômoise Jet systems a été conclu - 495 000 euros euros lissés sur trois ans. L'hélicoptère basé à l'aéroport de Chabeuil est capable d'intervenir en 25 minutes à n'importe quel endroit du département. "La doctrine française est d'attaquer de manière massive tout départ de feux", explique Didier Amadéi, contrôleur général des sapeurs-pompiers de la Drôme.

L'hélicoptère est muni d'un crochet auquel est accroché un seau souple - sorte de gros sac que les pompiers appellent "bambi bucket" et qui peut transporter jusqu'à 800 litres d'eau. "C'est très précis, détaille le commandant Nicolas Héritier, en charge du dispositif feux de forêt. On est capable de prélever dans des points d'eau d'un mètre de profondeur minimum et de 2,80 mètres de largeur". Tout aussi précis quand il s'agit de larguer au plus près, à dix mètres seulement au-dessus des points chauds.

Lorsque les feux deviennent incontrôlables, dans ce cas, le dispositif départemental laisse place aux canadairs et aux Dash gérés au niveau national. Leur capacité de largage est bien supérieure à celle de l'hélicoptère bombardier d'eau : 6 000 litres d'eau pour le canadair ou 10 000 litres de produits retardateurs de feu pour le Dash.