Incendies dans le Gard : absolument tous les engins des sapeurs-pompiers du département mobilisés

Ils ont beau être experts, ils ont beau être préparés et équipés : les sapeurs-pompiers du Gard sont confrontés à une situation très rare, vu l'ampleur et la multiplication des incendies en ces premiers jours de juillet 2002. "On a eu une nuit très compliquée, dans la continuité de la journée exceptionnelle que nous avons eue hier (NDLR : jeudi", confiait ce vendredi matin sur France Bleu Gard Lozère le Lieutenant-Colonel Eric Agrinier, responsable de la communication chez les sapeurs-pompiers du Gard. "On a dénombré près de 30 départs de feu entre 11h30 et 20h, des feux qui se sont enchainés. Ce qui a conduit à une situation exceptionnelle. Nous avons engagé la totalité, la totalité de nos engins sur l'ensemble des feux que nous avons du combattre dans le département". Rien qu'à Générac (250 hectares détruits selon le maire Eric Touzellier ce vendredi matin) et Bordezac (plus de 600 hectares depuis la fin d'après-midi jeudi, incendie toujours en cours), il a fallu mobiliser quantité de soldates du feu. Mais le département a connu une vague de départs de feu ; dans la nuit de jeudi à vendredi encore, un incendie s'est déclaré à Milhaud.

"Nous avions tous nos engins de lutte feu de forêt engagés, de toutes les casernes du Gard ; ça se produit très rarement, ça s'est produit hier" Lieutenant-Colonel Eric Agrinier, responsable de la communication chez les sapeurs-pompiers du Gard

A Bordezac, dans le nord du Gard, où plus de 600 hectares de végétaux ont déjà brûlé, le feu est encore loin d'être maîtrisé. Il va durer "plusieurs jours", attisé par un vent très fort, "ennemi absolu" des pompiers, qui redoutent d'autres départs de feu dans une région aux conditions météo extrêmes.

