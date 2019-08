Incendies dans le Gard : les deux principaux feux sont fixés ce samedi matin

Générac, France

Les foyers de Générac et Vauvert sont fixés. Au total, les flammes ont détruit près de 500 hectares, mais, heureusement, sans faire de victime. L'incendie de Générac, qui est le plus important, est fixé. Il a détruit 319 hectares. 350 pompiers sont toujours sur place pour des opérations de noyage. Une maison a été détruite par les flammes et les pompiers ont procédé à une quarantaine d'évacuations préventives. A Vauvert, l'incendie est également fixé. Au total, 170 hectares ont brûlé. Une vingtaine d'évacuations préventives ont été réalisées. Le feu n'a fait aucune victime et n'a pas détruit de bâtiment. L'incendie de Montignargues est lui terminé. Un dispositif léger de sapeurs-pompiers est cependant toujours sur place pour surveiller la zone. Au total, 11 hectares ont brûlé.